Стало известно, сколько израильских БПЛА уничтожил Иран на своей границе за двое суток

Погранслужба: Иран уничтожил 44 израильских дрона на своей границе за двое суток

Иран уничтожил не менее 44 беспилотных летательных аппаратов Израиля на своей границе за последние двое суток. Об этом сообщил глава пограничной службы Исламской Республики Ахмад Али Гударзи, его слова приводит агентство Nour News.

«За 48 часов благодаря бдительности пограничников в разных районах границы были обнаружены и уничтожены 44 израильских беспилотника», — сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее стала известна реакция США на просьбу Израиля вступить в войну против Ирана.