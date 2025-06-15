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Чиновники США спрогнозировали продолжительность ирано-израильского конфликта

CNN: военные действия Израиля против Ирана могут занять недели
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Ronen Zvulun/Reuters

Военные действия Израиля против Ирана могут продолжаться не дни, а недели. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в израильских и американских властях, пожелавшие сохранить анонимность.

По информации издания, США не возражают против такого хода событий. Отмечается, что действия Израиля проводятся с негласного одобрения Вашингтона. Представители американской администрации не выражали недовольства даже в частных переговорах.

Один из израильских чиновников отметил, что продолжительность конфликта во многом будет зависеть от реакции Ирана. Он также добавил, что США придерживаются позиции, согласно которой ситуацию можно урегулировать через диалог, но не намерены диктовать Израилю, как именно защищать себя.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее СМИ узнали, что Израиль в последние 48 часов просил США о помощи с Ираном.

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