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Российским пассажирам Turkish Airlines рассказали, когда им доставят багаж

Аэропорт «Внуково»: багаж 500 туристов из РФ прилетит из Турции к 22:20
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Shutterstock

Потерявшийся багаж 500 туристов из РФ прилетит из Турции к 22:20. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Внуково» в своем Telegram-канале.

«Багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22:20. Для перевозки используется воздушное судно Boeing 777 (В777)», — сообщили в аэропорту.

Таким образом, россияне будут ждать свои вещи больше 12 часов.

14 июня более 500 туристов вернулись из Антальи в Москву без багажа.

Инцидент произошел с пассажирами нескольких прилетевших из Турции рейсов Turkish Airlines. Пассажиры рассказали, что они ждали больше часа у ленты выдачи багажа. После этого сотрудники аэропорта сообщили, что чемоданы россиян остались в Анталье, отметили журналисты.

В результате, по информации Mash, туристы около трех часов стояли в очереди, чтобы написать заявление об утрате багажа, после чего отправились домой. Предварительно, вещи россиян могли случайно попасть на другую ленту. Авторы материала уточнили, что возвращение багажа может занять до одного месяца.

Ранее свыше 200 пассажиров самолета застряли на военной базе в Турции после аварийной посадки из-за истерики у пассажирки.

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