В Израиле около 35 человек пропали без вести после ударов Ирана

Около 35 человек считаются пропавшими без вести после взрыва в городе Бат-Ям, расположенном в центральной части Израиля. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильскую службу скорой помощи «Маген Давид Адом».
По последним данным, число пострадавших в Бат-Яме и Реховоте за ночь достигло 137 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, 19 получили ранения средней степени, остальные пострадали легко.
Троих человек — десятилетнего ребенка и двух женщин — спасти не удалось, уточнили в экстренной службе.
В ночь на 15 июня Иран возобновил атаки на Израиль в ответ на направленную против страны агрессию. Более 40 ракет атаковали город Хайфу. В ударе также участвовали беспилотные летательные аппараты. Поражены были нефтеперерабатывающий завод, а также ключевые военные объекты и объекты по производству оружия.
В ответ Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по нефтехранилищу в Тегеране. На опубликованных журналистами кадрах видно, как над территорией хранилища клубился дым.
Ранее после иранских ударов в Израиле загорелся исследовательский центр.