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После иранских ударов в Израиле загорелся исследовательский центр

NYT: исследовательский центр Вейцмана в Израиле загорелся после иранского удара
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Tomer Neuberg/AP

Исследовательский центр Научного института Вейцмана в израильском городе Реховот загорелся после иранских ударов. Об этом сообщает The New York Times.

Издание ссылается на показания студента, проживающего в общежитии института. Он рассказал газете, что в здании исследовательского центра обрушилась большая часть стен.

Отмечается, что ударная волна выбила стекла в ближайших зданиях. Информация о пострадавших пока неизвестна.

В ночь на 15 июня Иран возобновил атаки на Израиль в ответ на направленную против страны агрессию. Более 40 ракет атаковали город Хайфу. В ударе также участвовали беспилотные летательные аппараты. Поражены были нефтеперерабатывающий завод, а также ключевые военные объекты и объекты по производству оружия.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по нефтехранилищу в Тегеране. На опубликованных журналистами кадрах видно, как над территорией хранилища клубился дым.

Ранее Иран применил гиперзвуковую ракету при ударе по Израилю.

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