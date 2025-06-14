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Нетаньяху заявил, что Израиль атакует Иран при поддержке американцев

Нетаньяху: Израиль атакует Иран при явной поддержке Трампа и народа США
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Eduardo Munoz/Reuters

Израиль ведет военную кампанию против Ирана, имея явную поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС.

Он отметил, что Иран является общим противником как для Израиля, так и для США.

«Мы устранили их высшее военное командование. Мы устранили их высокопоставленных технологов, которые были во главе гонки за созданием ядерного оружия, которое угрожало бы нам и не только нам», — сказал Нетаньяху.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек.

Ранее в МИД Израиля заверили, что не собираются разрушать Тегеран.

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