Стало известно об ударе Израиля по Йемену

Израиль нанес удар по Йемену. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники в обороне.
По информации журналистов, предположительно, целью был лидер хуситов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока официально не прокомментировала инцидент.
13 июня в пресс-службе ЦАХАЛ сообщали о ракетном обстреле со стороны Йемена.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.
Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.
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Ранее иранское телевидение анонсировало новые атаки по Израилю.