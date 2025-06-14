ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана, жителей призвали укрыться в безопасных местах. Сообщение опубликовано в Telegram-канале армии.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в сообщении.
В пресс-службе армии добавили, что в настоящее время все системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы. Местных жителей призвали войти в защищенные зоны после получения оповещения и оставаться там до дальнейшего уведомления.
Выход из защищенной зоны будет разрешен только после получения четких указаний, подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.
Как сообщает агентство Reuters, сирены воздушной тревоги звучат в Хайфе на севере Израиля.
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В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.
Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.
Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.