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ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля

ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля
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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана, жителей призвали укрыться в безопасных местах. Сообщение опубликовано в Telegram-канале армии.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в сообщении.

В пресс-службе армии добавили, что в настоящее время все системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы. Местных жителей призвали войти в защищенные зоны после получения оповещения и оставаться там до дальнейшего уведомления.

Выход из защищенной зоны будет разрешен только после получения четких указаний, подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.

Как сообщает агентство Reuters, сирены воздушной тревоги звучат в Хайфе на севере Израиля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.

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