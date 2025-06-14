Опубликовано видео с «катапультировавшейся летчицей» ВВС Израиля

Военный корреспондент Борис Рожин показал видео, на котором зафиксирован момент катапультирования пилота из истребителя F-35 израильских ВВС. Кадры журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Израильский пилот на парашюте после сбития его самолета. Иран заявляет, что сбил F-35. Пилота ищут. Иранские СМИ под вечер заявляют о трех сбитых самолетах и семи дронах. По сравнению с понесенным ущербом немного, но хоть что-то. Армия Ирана официально заявила о двух сбитых самолетах», — написал журналист.

Накануне иранские военные заявили, что сбили два израильских истребителя F-35, используя систему противовоздушной обороны, а также взяли в плен пилота одного из сбитых самолетов. Сообщалось, что это была «катапультировавшаяся летчица».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Иране показали снимок сбитого израильского истребителя F-35.