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Опубликовано видео с «катапультировавшейся летчицей» ВВС Израиля

Появилось видео с предположительно катапультировавшейся летчицей F-35 ЦАХАЛ
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Ammar Awad/Reuters

Военный корреспондент Борис Рожин показал видео, на котором зафиксирован момент катапультирования пилота из истребителя F-35 израильских ВВС. Кадры журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Израильский пилот на парашюте после сбития его самолета. Иран заявляет, что сбил F-35. Пилота ищут. Иранские СМИ под вечер заявляют о трех сбитых самолетах и семи дронах. По сравнению с понесенным ущербом немного, но хоть что-то. Армия Ирана официально заявила о двух сбитых самолетах», — написал журналист.

Накануне иранские военные заявили, что сбили два израильских истребителя F-35, используя систему противовоздушной обороны, а также взяли в плен пилота одного из сбитых самолетов. Сообщалось, что это была «катапультировавшаяся летчица».

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Иране показали снимок сбитого израильского истребителя F-35.

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