В Иране сообщили об ударе по детской больнице

Представитель Тегеранского медицинского университета заявил, что во времЯ атаки Израиля один из снарядов попал по зданию детской больницы имени Хакима в Иране. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам собеседника канала, повреждено было лишь крыльцо здания. Пострадавших нет.

Днем 14 июня взрывы произошли на северо-западе Ирана, в Тебризе, а также в ряде мест на западе Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране показали снимок сбитого израильского истребителя F-35.