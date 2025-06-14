Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются использовать диверсионные группы на Сумском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, в том числе в эти диверсионные группы входят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и представители сил специальных операций (ССО).

13 июня депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявила, что армия страны потерпела поражение в сражении за Сумскую область. Парламентарий отметила, что каждый день читает в новостях о занятии Вооруженными силами РФ очередного населенного пункта. В связи с этим она задалась вопросом, куда делись бойцы ВСУ и фортификационные сооружения на данном направлении фронта.

За два дня до этого украинский депутат Анна Скороход обратила внимание, что ВСУ сдают Сумскую область «невероятными темпами». По ее словам, сейчас военнослужащие страны сталкиваются с серьезными проблемами по всей линии фронта. В том числе «тяжелейшая» ситуация складывается на Донецком и Запорожском направлениях.

Ранее сообщалось, что подразделениям ВС РФ осталось преодолеть всего 20 км до Сум.