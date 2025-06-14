В Иране заявили о планах нанести удары по американским военным базам

Иран планирует продолжить удары по Израилю, а также собирается атаковать базы США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с планами военного командования.

Собеседник агентства заявил, что вооруженный конфликт, начавшийся с «агрессии сионистского режима» (так Иран называет Израиль — «Газета.Ru».), распространится на все «оккупированные» израильским государством территории и военные базы США на ближневосточном регионе.

«Агрессоры получат решительный и масштабный ответ со стороны Ирана», — подчеркнул источник.

Агентство отметило, что этот конфликт не прекратится на предпринятых накануне вечером шагах, удары по территории Израиля продолжатся.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

По израильским оценкам, было выпущено до 100 ракет, часть из которых попала по Тель-Авиву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.