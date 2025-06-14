В Иране задержали автомобили, перевозившие израильские беспилотники

Правоохранительные органы Ирана задержали небольшие грузовые автомобили и пикапы, которые перевозили израильские беспилотники-камикадзе. Об этом сообщает агентство NourNews.

«Несколько принадлежавших шпионам «Моссада» автомобилей, которые перевозили дроны-камикадзе, были задержаны», – говорится в публикации.

По его данным, разведывательная служба Израиля «Моссад» использовала беспилотные летательные аппараты такого типа для ударов по военным объектам внутри Исламской Республики.

До этого агентство Reuters сообщило, что Служба внешней разведки Израиля («Моссад») провела серию тайных операций в Иране в преддверии ударов по объектам на его территории.

О том, что служба внешней разведки Израиля задолго до начала операции против Ирана создала вблизи столицы страны базу БПЛА со взрывчаткой, сообщил и портал Ynet. Источник рассказал, что ночью дроны были активированы и запущены по пусковым установкам ракет класса «земля — земля» в Исламской Республике.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики. В том числе целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Ранее постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран ответит на действия Израиля.