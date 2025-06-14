Жена Запашного рассказала, как устроены бомбоубежища в Израиле

Супруга известного дрессировщика Аскольда Запашного Эллен, которая находится в Израиле, поделилась подробностями об устройстве комнат-бомбоубежищ в жилых домах. Видео с ее рассказом опубликовал в Telegram брат Аскольда — Эдгар Запашный.

Как рассказала Эллен, подобные помещения защищены металлическими стенами и дверьми, а окна дополнительно закрываются металлическими засовами. Внутри же они выглядят как обычные жилые комнаты. По ее словам, именно в таких помещениях израильтяне укрываются во время ракетных атак. В ближайшую ночь она и ее семья собирались ночевать именно там.

Эллен отметила, что в бомбоубежище заранее подготовлены запасы воды, еды, документы и спальное место.

Эдгар Запашный добавил, что подобные укрытия предусмотрены в каждом жилом доме в Израиле, построенном после 1996 года.

Ночью 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. В том числе были поражены штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и атомный объект в Нетензе. Как писали СМИ, никаких признаков утечки радиации на месте происшествия зафиксировано не было.

В ответ Тегеран запустил в еврейское государство беспилотники и ракеты. К текущему моменту Иран осуществил как минимум четыре волны ударов по Израилю.

Ранее был раскрыт худший сценарий эскалации конфликта между Ираном и Израилем.