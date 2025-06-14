ВВС Израиля ночью атаковали десятки целей в районе Тегерана

Израиль ночью атаковал десятки целей в районе Тегерана, в том числе по инфраструктуре противовоздушной обороны (ПВО), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Telegram-канале.

«Ночью ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей, в том числе по инфраструктуре с ракетами «земля-воздух», в рамках усилий по нанесению ущерба возможностям ПВО иранского режима в районе Тегерана», — говорится в публикации.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран решительно ответит на агрессию Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

По израильским оценкам, было выпущено до 100 ракет, часть из которых попала по Тель-Авиву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.