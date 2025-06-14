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Обломки дрона упали в Ставропольском крае

Губернатор Владимиров: в Невинномысске упали обломки беспилотника
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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале о падении обломков БПЛА в Невинномысске после работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Владимиров отметил, что по украинским беспилотника работали системы ПВО.

«Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. По оперативным данным, есть пострадавший», — поделился глава региона.

Незадолго до этого SHOT сообщал, что жители Бутурлиновки в Воронежской области слышали звуки взрывов. Также местные жители видели несколько пролетающих дронов типа «Лютый».

Также РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ сообщало, что на всей территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога. В ведомстве призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее FPV-дрон атаковал легковушку в Белгородской области.

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