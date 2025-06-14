Иранская ракета попала в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве

Al-Mayadeen: в ядерный центр в Тель-Авиве попала иранская баллистическая ракета

В ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве попала иранская баллистическая ракета. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Удар по центру также попал на видео — ракета влетела в 50-этажное здание, не смотря на противодействие сил противовоздушной обороны Израиля.

При этом командующий округом Тель-Авива заявил об огромном ущербе от атак Ирана. Уточняется, что число пострадавших сравнительно небольшое.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.