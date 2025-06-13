На всей территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

«Тамбовская область... Внимание!!! Воздушная тревога — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)!» — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали местных жителей сохранять спокойствие.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали два муниципалитета Белгородской области. Он заявил, что, по предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

По словам главы региона, в поселке Малиново Волоконовского района FPV-дрон ударил по служебному автобусу — у транспортного средства выбиты стекла и посечен кузов. Другой беспилотник нанес удар по припаркованному автомобилю — машина получила повреждения. Гладков также сообщил, что в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на территорию домовладения повреждена хозяйственная постройка.

Ранее FPV-дрон атаковал легковушку в Белгородской области.