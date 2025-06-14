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Иран начал новую волну атак на Израиль

Агентство SNN сообщило о новой волне атак Ирана на Израиль
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Raneen Sawafta/Reuters

Иран начал новую волну атак на Израиль, сообщает агентство SNN.

«Сообщения говорят о новой волне ракетных атак Ирана на Израиль», — говорится в публикации.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщал о громком взрыве в иранском городе Исфахан, где расположен центр по переработке урана имени экс-президента Ирана Ибрахима Раиси.

Также генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в онлайн-формате на заседании Совета Безопасности ООН, сообщал, что надземная часть завода в иранском Натанзе, где производится уран, обогащенный до 60% (содержание изотопа уран-235), была уничтожена.

По его словам, вместе с надземной частью завода была уничтожена электроинфраструктура предприятия. Он уточнил, что речь идет о распределительной подстанции, здании основного электроснабжения, системе аварийного питания и резервных генераторах.

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.

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