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СМИ сообщили о громком взрыве в иранском Исфахане

Al Mayadeen: взрыв произошел в иранском Исфахане, где находится ядерный объект
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Громкий взрыв произошел в иранском городе Исфахан, где находится ядерный объект. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Громкий взрыв был слышен в иранском городе Исфахан», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Исфахане расположен центр по переработке урана имени экс-президента Ирана Ибрахима Раиси.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в онлайн-формате на заседании Совета Безопасности ООН, сообщал, что надземная часть завода в иранском Натанзе, где производится уран, обогащенный до 60% (содержание изотопа уран-235), была уничтожена.

По его словам, вместе с надземной частью завода была уничтожена электроинфраструктура предприятия. Он уточнил, что речь идет о распределительной подстанции, здании основного электроснабжения, системе аварийного питания и резервных генераторах.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана.

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.

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