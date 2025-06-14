МИД Швейцарии попросил Иран и Израиль вернуться к дипломатии

МИД Швейцарии призвал Израиль и Иран вернуться к диалогу и дипломатии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.

«Швейцария призывает все стороны к максимальной сдержанности и призывает их воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше усугубить напряженность. Необходимо срочно вернуться на путь диалога», — заявил Кассис.

Он добавил, что эскалация конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон и приведет к катастрофическим последствиям как для Ирана и Израиля, так и для всего Ближнего Востока.

До этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия поддерживает хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем, поэтому не допустит, чтобы стороны «самоуничтожились».

По его словам, происходящее на Ближнем Востоке остановить могут только две страны — Россия и Соединенные Штаты.

Ранее в России назвали удар Израиля «пощечиной» Ирану.