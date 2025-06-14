В одном из израильских городов объявлена воздушная тревога

В израильском городе Эйлат объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«В Эйлате прозвучали сирены, оповещающие о проникновении вражеского самолета», — говорится в сообщении.

Позже в ЦАХАЛ уточнили, что подозрительная воздушная цель, запущенная в сторону Израиля, была перехвачена ВВС Израиля.

Одновременно с этим иранский самолет был замечен в районе Аравы.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором призвал иранцев восстать против правительства своей страны.

По словам главы израильского кабмина, «исламский режим угнетает иранцев почти 50 лет» и «угрожает уничтожить» Израиль.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.