Министр обороны Израиля обвинил Иран в переходе «красных линий»

Иран перешел «красные линии», атаковав жилые районы Израиля ракетами и беспилотниками. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Иран перешел все красные линии, когда осмелился запускать ракеты по населенным районам Израиля. Мы продолжим защищать граждан Израиля и сделаем все возможное, чтобы режим аятолл заплатил высокую цену за свои преступные действия», — заявил Кац.

До этого Иран начал третью волну ракетных атак по территории Израиля.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Позже правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на израильскую атаку на объекты исламской республики.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.