Иран начал третью волну ответа Израилю

Иран начал третью волну ракетных атак по территории Израиля. Об этом в своем в Telegram-канале сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

«Начинается третья волна ракетной атаки Ирана», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого 13-й израильский канал сообщил, что иранская баллистическая ракета попала по штаб-квартире минобороны Израиля в Кирье в Тель-Авиве. При этом агентство IRNA написало, что несколько выпущенных Ираном ракет поразили здание министерства национальной безопасности Израиля.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Позже правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на израильскую атаку на объекты исламской республики.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.