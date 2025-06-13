Иран запустил более сотни баллистических ракет в сторону Израиля

Иран сообщил о запуске порядка сотни баллистических ракет по Израилю, из-за иранской атаки представитель ЦАХАЛ был вынужден прервать брифинг. Трансляция велась на Би-Би-Си.

Во время брифинга представитель израильской армии говорил, что Израиль может себя защитить. Однако он был вынужден прервать заявление после объявления по громкоговорителю в здании.

Населению Израиля предписано немедленно укрыться в защищенном помещении и оставаться там до получения дальнейших указаний.

Незадолго до этого сообщалось, что Армия обороны Израиля зафиксировала, что с территории Ирана были осуществлены пуски ракет. Сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве и других районах Израиля после запуска иранских ракет.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Вооруженные силы Ирана будут действовать силой и «разорят сионистский режим». Он подчеркнул, что Израиль «не избежит наказания» за свои преступления, иранский народ может быть уверен, что в этом отношении не будет никаких послаблений.

Ранее новый глава КСИР Ирана пообещал открыть «врата ада» для Израиля.