Верховный лидер Ирана пообещал ответ Израилю с полной мощью армии

Хаменеи в обращении к нации пообещал, что Иран «разорит сионистский режим»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации заявил, что армия Ирана «с полной мощью» выступит против Израиля и «приведет его к краху». Его цитирует агентство Tasnim.

«Вооруженные силы [Ирана] будут действовать силой и разорят негодяйский сионистский режим. Сионистский режим не избежит наказания за преступления. Иранский народ может быть уверен, что в этом отношении не будет никаких послаблений», — заявил Хаменеи.

Также Верховный лидер Ирана в своем обращении к народу охарактеризовал атаки Израиля на Иран как преступление и предсказал «горькую и страшную судьбу» для еврейского государства.

В свою очередь новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур в обращении к Хаменеи пообещал открыть «врата ада» для Израиля после ударов по Ирану. Он подчеркнул, что Израиль ждет «горькая и мучительная судьба».

В ночь на 13 июня Израиль начал серию ударов по Ирану, заявив о начале операции против его ядерной программы под названием «Нация, как лев». Целями стали объекты в Тегеране, Нетензе, а также в Керманшахе и Харамабаде. Атакам подверглись базы, системы иранской противовоздушной обороны, а также жилые комплексы с представителями КСИР.

В результате израильской атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных военных и ядерных физиков. Некоторые данные опровергаются: иранские государственные агентства утверждают, что начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери жив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США направляют войска на Ближний Восток из-за возможного ответа Ирана.