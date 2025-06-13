В Израиле заявили о пусках ракет со стороны Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала, что с территории Ирана были осуществлены пуски ракет. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) работают для перехвата целей.

Там добавили, что жители Израиля должны укрыться в убежищах.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Позже правительство Ирана пообещало дать жесткий ответ на израильскую атаку на объекты исламской республики.

Ранее стали известны возможные цели будущего удара Ирана по Израилю.