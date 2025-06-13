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Президент Израиля предупредил сограждан о трудных днях

Президент Израиля Герцог предупредил сограждан, что впереди их ждут трудные дни
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Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху доложил президенту страны Ицхаку Герцогу о ходе операции в Иране. По итогам встречи Герцог в соцсети Х похвалил Нетаньяху и все военное руководства Израиля, при этом предупредив сограждан о наступлении тяжелых дней.

«Перед нами трудные дни и сложные моменты, через которые всем нам придется пройти вместе. Я верю всем сердцем, что вместе мы сможем выстоять. Вместе мы построим новую, более безопасную и более справедливую действительность — не только для нас, но для всего Ближнего Востока», – отметил Герцог.

Президент Израиля призвал граждан сохранять бдительность и строго следовать инструкциям командования тыла, подчеркнув при этом неизменную приверженность страны освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Глава государства заверил, что усилия по их возвращению продолжатся с максимальной интенсивностью.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Ранее новый глава КСИР Ирана пообещал открыть «врата ада» для Израиля.

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