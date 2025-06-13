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Российские войска дроном транслировали гимн России в Херсоне

Минобороны: БПЛА группировки «Днепр» транслировали гимн России в Херсоне
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РИА Новости

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью установленной на дрон акустической системы транслировал в подконтрольном Киеву Херсоне гимн России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, коптер с подвешенной к нему акустической системой был запущен расчетом БПЛА 18-й армии на левом берегу Днепра. Преодолев системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, дрон завис над одним из зданий в Херсоне, после чего через колонку началось проигрывание гимна России.

В Минобороны отметили, что спустя некоторое время местные жители стали приходить к зданию, чтобы послушать гимн, который был проигран не менее трех раз. После завершения операции дрон успешно вернулся на левый берег Днепра.

Накануне российские военные установили флаг РФ в подконтрольном Киеву Херсоне. На записи, опубликованной в сети, можно увидеть, как дрон вместе с российским флагом летит над деревьями, частным сектором Херсона и многоэтажными домами, а затем приземляется на крыше одного из зданий в городе и устанавливает флаг.

В Минобороны уточнили, что беспилотник также смог преодолеть средства ПВО противника и РЭБ. После установки флага дрон вернулся на левый берег Днепра.

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