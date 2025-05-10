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Фон дер Ляйен попала в «русскую засаду» в Люксембурге

В Люксембурге фон дер Ляйен встретили песней «День Победы» и флагами России
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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Люксембурге главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен встретили песней «День Победы» и флагами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов акции, местную партию «Мы, народ».

Инцидент произошел в пятницу, во время празднования 9 Мая — фон дер Ляйен в компании председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Люксембурга Люка Фридена вышли после переговоров на балкон резиденции главы местного правительства.

Через дорогу от здания в это время проходила акция, организованная партией «Мы, народ» — участники исполняли песню «День Победы» и проводили демонстрацию с использованием российских флагов.

По словам очевидцев, европейские чиновники сделали вид, что не понимают, что происходит, а затем с охраной ретировались внутрь резиденции Фридена — при этом фон дер Ляйен и Кошта бросали недовольные взгляды в адрес премьер-министра Люксембурга.

Прошедший 9 мая Парад Победы в Москве на Западе назвали «грандиозным».

Ранее в Норвегии поздравили Россию с Днем Победы.

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