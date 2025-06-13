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Балицкий заявил, что Украине не удастся скрыть свои потери

Балицкий: Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ
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Telegram-канал «Владимир Мединский»

Решение киевских властей забрать тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) не факт договоренностей, а вынужденная мера. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что российская сторона продолжает гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел украинских военнослужащих. По словам Балицкого, Украина «соизволила забрать первую тысячу тел ВСУ».

«Их решение — не факт договоренностей <...>, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам», — написал Балицкий.

Губернатор Запорожской области отметил, что большой вклад в эту работу внесло решение придать огласке списки имен, и подчеркнул, что «скрыть свои потери Украине не удастся».

11 июня помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский сообщил о начале передачи тел солдат в соответствии со «стамбульскими договоренностями». По его словам, украинской стороне Россия передала 1212 тел солдат ВСУ. Украина же передала РФ 27 тел бойцов.

13 июня Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ. Как сообщил источник, Украина же не передала российской стороне ни одного тела военного ВС РФ.

Ранее было опубликовано видео передачи тел украинских военных.

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