Аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удары Израиля по Ирану

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем обращении к народу охарактеризовал атаки Израиля на Иран как преступление и предсказал «горькую и страшную судьбу» для еврейского государства. Его слова приводит иранское агентство Fars.

«Израиль, совершая это преступление, готовит себе роковую судьбу, и она непременно настанет», — отметил Хаменеи в своем послании.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил мнение, что Совет Безопасности ООН обязан осудить действия Израиля и предпринять срочные меры. Он считает, что руководство Совбеза должно призвать еврейское государство к ответственности за его нападения на исламскую республику.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Ранее сообщалось, что США направляют войска на Ближний Восток из-за возможного ответа Ирана.