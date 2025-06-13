ЦАХАЛ нанес новый удар по иранскому городу Тебриз

Nour News: Израиль нанес новый удар по городу Тебриз на северо-западе Ирана

Израиль снова нанес очередной удар по иранскому городу Тебриз на северо-западе страны. Об этом пишет агентство Nour News.

«Город Тебриз несколько минут назад подвергся новому удару Израиля»‎, — сказано в сообщении.

До этого стало известно о взрыве в городе после израильского удара. Как уточнялось, он произошел в районе местного аэропорта.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

На этом фоне министр транспорта Израиля Мири Регев рассказала, что власти страны решили закрыть воздушное пространство в целях безопасности. По данным издания Al Mayadeen, иранское руководство приняло аналогичное решение.

Ранее в офисе Нетаньяху заявили о готовности к полноценной войне с Ираном.