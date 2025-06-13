«Разбирают завалы и хотят мести»: житель Тегерана — об обстановке в Иране после атаки Израиля

Во время ударов Израиля по Ирану у многих жителей тряслись стены дома и выбило окна. Об этом «Газете.Ru» рассказал приехавший учить фарси в страну россиянин Андрей. Он отметил, что проснулся от взрывов, а сама атака длилась около трех часов.

«Я нахожусь в центральном Тегеране, и я проснулся сегодня из-за взрывов примерно в 3:30 утра по иранскому времени, по тегеранскому. Обстановка в стране — на момент ударов была мини-паника, то есть у многих людей тряслись стены дома, например, у моих иранских друзей. У кого-то выбило окна и было крайне некомфортно. Атака длилась, мне кажется, с 3:30 утра до 6 утра, где-то так, и это были не только атаки на Тегеран, но и по всей стране», — сказал он.

Андрей уточнил, что сейчас вся инфраструктура страны работает как обычно, а местные жители помогают разгребать завалы и «хотят мести».

«Сейчас утро, уже почти день, и люди нормально функционируют, все работает, никакой паники уже нет. Скорее люди, наоборот, разгребают завалы и хотят мести и все в этом духе, то есть это транслируется по центральным телеканалам. Бомбоубежищ, мне кажется, в принципе нет, то есть дома не адаптированы под военный формат, как в Израиле», — подчеркнул он.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее в НАТО отреагировали на удар Израиля по Ирану.