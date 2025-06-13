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СМИ сообщили, что Иран нанесет удар по Израилю «‎в самое ближайшее время»

Fars: иранские войска атакуют Иран с помощью дронов в ближайшее время
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Majid Asgaripour/Reuters

Иран нанесет удар по Израилю «‎в самое ближайшее время». Для этого используют беспилотники, пишет иранское агентство Fars.

«‎Эта новость не подтверждается. Настоящая месть будет исполнена в ближайшее время, и о ней сообщат только официальные СМИ», — говорится в материале.

До этого иранские издания сообщили, что в небо над городом Мешхед на северо-востоке страны поднялись истребители. По данным журналистов, в районе авиабазы Хамадан на западе страны слышны «страшные звуки».

13 июня представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что удары по Ирану были вынужденными, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия.

Израиль начал серию ударов по Ирану, заявив о начале операции против его ядерной программы. Целями стали объекты в Тегеране, Нетензе, Керманшахе и Харамабаде. Атакам подверглись базы, системы ПВО и жилые комплексы с представителями КСИР.

Сообщается о гибели нескольких высокопоставленных военных и ядерных физиков. Некоторые данные опровергаются: иранские госагентства утверждают, что генерал Багери жив. Израиль называет первую волну ударов успешной, Тегеран обещает «мощный ответ».

Ранее в Израиле сообщили о нанесении урона подземному комплексу на ядерном объекте Ирана.

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