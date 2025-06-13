В Израиле сообщили о количестве убитых командиров Ирана после ударов

Израиль ликвидировал не менее 20 высокопоставленных командиров Ирана в ходе ударов по республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников, среди убитых оказался командующий военно-воздушными силами и военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

До этого офицеры еврейского государства доложили главе минобороны Исраэлю Кацу о том, что в результате удара Израиля по объектам на территории Ирана было ликвидировано большинство командиров иранских воздушных сил.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее Трамп обратился к руководству Ирана после ударов Израиля.