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В Израиле сообщили о ликвидации большинства командиров воздушных сил Ирана

Ynet: Израиль уничтожил большинство руководителей воздушных сил Ирана
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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

В результате удара Израиля по объектам на территории Ирана было ликвидировано большинство командиров иранских воздушных сил. Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на доклад офицеров еврейского государства главе минобороны Исраэлю Кацу.

«Министр обороны Исраэль Кац <...> сообщил, что большинство высших должностных лиц ВВС Корпуса стражей исламской революции были уничтожены во время встречи в подземном штабе», — говорится в сообщении.

Доклад Кацу представили глава генштаба ВС Израиля Эяль Замир и директор Моссада Давид Барнеа.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее МИД РФ осудил удары Израиля по Ирану.

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