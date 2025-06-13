В Израиле снизили уровень угрозы для населения

Израильская армия понизила уровень угрозы для населения, отметив, что местным жителям больше необязательно постоянно присутствовать вблизи укрытий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление тылового командования еврейского государства.

«Жителям <...> больше не нужно находиться в непосредственной близости от защищенных помещений», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о закрытии части посольств Израиля на фоне удара по Ирану.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство, по их словам, сочло ситуацию критической и решило действовать.

Ранее стало известно, что госдеп создал группу по эвакуации граждан США из Ближнего Востока.