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В Израиле заявили о завершении ударов по системе ПВО в Иране

ЦАХАЛ: армия Израиля завершила масштабную атаку на иранскую систему ПВО
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Idf Spokesperson/Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля завершили масштабную атаку на систему противовоздушной обороны (ПВО) Ирана. Об этом сообщила пресс-служба израильских войск (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в ходе ударов были уничтожены десятки радиолокационных станций и ракетных пусковых установок.

«Эти удары расширяют свободу действий ВВС Израиля в воздухе», — подчеркнули в пресс-службе.

Израиль в ночь на 13 июня объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. ЦАХАЛ нанес удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы ПВО и даже жилые комплексы. Более того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в столице.

Комментируя ситуацию, в правительстве Ирана пообещали жесткий ответ на действия Израиля. Портал Shafaq News сообщил, что в воздушном пространстве Ирака пролетели более 150 иранских беспилотников, направлявшихся в сторону еврейского государства.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что ведомство в ближайшее время планирует выпустить заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране над одной из мечетей подняли красный флаг мести.

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