Стали известны последствия атаки Израиля по Ирану

Иранские нефтехранилища не повреждены в результате атаки Израиля по Ирану

Объекты нефтепереработки и нефтехранилища Ирана не повреждены в результате ударов Израиля. Об этом заявила Национальная иранская компания по переработке и сбыту нефти (NIORDC).

«Ущерба объектам нефтепереработки и хранения нефти нанесено не было. В настоящий момент работа объектов идет стабильно», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Израиль нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в иранском городе Тебриз. Известно, что повреждено оборудование завода — о пострадавших сотрудниках НПЗ не сообщается.

Также иранское государственное агентство IRNA сообщило, что несколько часов назад на объекте Ахмади Рошан в городе Натанз, где добывают уран, произошел взрыв. По данным иранского телевидения, признаков радиоактивного заражения после атаки не обнаружено.

Израильская армия ночью объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения».