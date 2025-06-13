Советник верховного лидера Ирана ранен при ударе по его резеденции

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани был доставлен в больницу с тяжелым ранением в результате удара Израиля по его резиденции. Об этом сообщило агентство Nour News, передает РИА Новости.

«Последние новости о состоянии контр-адмирала Али Шамхани указывают на то, что сегодня утром в ходе террористической атаки на его резиденцию он был сильно ранен и в тяжелом состоянии был доставлен в одну из тегеранских больниц», — говорится в сообщении.

Ранее израильская армия объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

По данным The New York Times, Израиль атаковал по меньшей мере шесть военных баз вокруг Тегерана. Израильский портал Ynet со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля сообщил, что в результате ударов могло быть ликвидировано военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ведущие ученые-ядерщики.

Ранее в генштабе ВС Ирана прокомментировали причастность США к ударам Израиля по республике.