На объекте в Иране произошел взрыв

Irna: взрыв произошел на объекте в иранском Натанзе

Взрыв произошел на объекте в городе Натанз в центральном Иране. Об этом сообщает агентство Irna.

Другие подробности в публикации не приводятся. Израиль ранее заявил, что атаковал главный объект Ирана по обогащению в Натанзе.

Ночью израильская армия объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты по всей стране, в том числе в Тегеране.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики.

Позднее сообщалось, что Армия обороны Израиля объявила мобилизацию резервистов.

ЦАХАЛ также повышает готовность в дивизиях, дислоцированных в Иудеи и Самарии. Кроме того, устанавливается кордон вокруг палестинских городов и усиливается присутствие сил в регионе.

Ранее цены на нефть подскочили на фоне ударов по Ирану.