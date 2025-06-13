Axios узнал о диверсионных операциях Израиля в Иране

Израиль наряду с авиаударами по Ирану провел на территории исламской республики серию диверсионных операций против объектов, связанных с ракетами и противовоздушной обороной. Об этом заявил журналист издания Axios Барак Равид в своем X.

Его источник из числа израильских должностных лиц подчеркнул, что разведка «Моссад» провела серию тайных диверсионных операций в Иране. В их рамках были повреждены объекты, на которых находились ракеты и средства противовоздушной обороны исламской республики.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики.

Также на фоне обстрела Ирана со стороны Израиля нефть выросла на 5,23%.

В четверг США в частном порядке уведомили нескольких своих союзников о подготовке Израилем операции против Ирана, и дали понять, что не причастны к ней.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.