СМИ сообщили о первых жертвах после атаки Израиля на Иран

Обломки израильских ракет попали в несколько многоэтажек в Тегеране. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что в результате атаки Израиля на Иран уже есть первые пострадавшие. Подчеркивается, что в этих домах живут иранские политические и военные деятели.

До этого сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по Ирану, взрывы слышны в Тегеране.

На фоне этого по всему Израилю заработали сирены воздушной тревоги. Министр обороны страны Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Израиль может нанести военный удар по Ирану в это воскресенье, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном по ядерной проблеме.

По информации Axios, администрация президента США Дональда Трампа уведомила израильское правительство, что страна не будет напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.