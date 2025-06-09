Российские средства ПВО сбили американские авиабомбы JDAM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун», две американские авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также в сводке оборонного ведомства отмечается, что уничтожены 212 беспилотников самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины.

В ночь на 9 июня средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников: по 13 дронов сбили над Курской и Нижегородской областями, по девять — над Воронежской и Орловской областями, по два — над Брянской областью и Чувашией, и еще один — над Белгородской областью.

До этого власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников.

Ранее в Воронежской области упавший беспилотник повредил газопровод.