Черногория будет обучать украинских военных

Парламент Черногории проголосовал за участие страны в миссии Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Об этом пишет ТАСС.

По его данным, 49 депутатов поддержали инициативу, трое воздержались.

Министр обороны Черногории Драган Крапович рассказал, что черногорские военные будут обучать украинских коллег по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования, а также оперативной подготовки.

По его словам, 24 страны Евросоюза уже предоставили инструкторов и личный состав для обучения бойцов Вооруженных сил Украины.

Сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о планах выделить Украине еще €1,9 млрд военной помощи в 2025 году. По его словам, «средства будут направлены в том числе на ракеты большой дальности». Если бундестаг одобрит выделение указанной суммы, то общий объем военной помощи, предоставленной ФРГ Украине в 2025 году, составит около €9 млрд.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, в бюджете на 2026 финансовый год. Хегсет подчеркнул, что действующая администрация президента США «придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт».

Ранее Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте на Украине.