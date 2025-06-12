Германия планирует выделить Украине деньги на ракеты большой дальности

N-TV: Писториус заявил о планах ФРГ выделить Украине еще €1,9 млрд в 2025 году

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о планах выделить Украине еще €1,9 млрд военной помощи в 2025 году. Об этом пишет портал немецкого телеканала N-TV.

По его данным, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Писториус сказал, что «средства будут направлены в том числе на ракеты большой дальности».

Если бундестаг одобрит выделение указанной суммы, то общий объем военной помощи, предоставленной ФРГ Украине в 2025 году, составит около €9 млрд, подсчитал телеканал.

4 июня Писториус заявил, что Берлин в течение нескольких недель может передать Киеву первые дальнобойные системы. Как сказал глава Минобороны ФРГ, в текущем году немецкие компании смогут произвести значительное количество дальнобойного оружия.

До этого министр иностранных дел Германии назвал поставки немецкого оружия на Украину «страхованием жизни» в долгосрочной перспективе. Также он подтвердил, что ФРГ планирует профинансировать разработку и производство систем вооружения на Украине.

Ранее Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.