Путин заявил, что СВО показала рост роли применения средств воздушного нападения

Специальная военная операция (СВО) на Украине показала, что роль, тактика и масштаб применения средств воздушного нападения выросли количественно и качественно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

«СВО показала, что роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно», — заявил глава государства.

Путин добавил, что появились беспилотные летательные аппараты разных видов и классов. И потому эффективная нейтрализация таких средств нападения, противодействие исходящих от них угрозам имеет исключительное значение, резюмировал российский лидер.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной показал, какое сильное влияние оказывают беспилотники на ведение боевых действий в современном мире. По словам американского лидера, дроны показали себя «как быстрые и умные системы» и подчеркнул, что беспилотники способны заменить множество других видов вооружений, «даже самолеты».

Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году.