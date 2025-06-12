Трамп назвал главное оружие на поле боя, которому уступают даже самолеты

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной показал, какое сильное влияние оказывают беспилотники на ведение боевых действий в современном мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force Onе.

«Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это — война беспилотников», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, дроны показали себя «как быстрые и умные системы». Он отметил, что еще три года назад никто и представить не мог, что они станут столь влиятельным и мощным оружием на поле боя. Глава Белого дома подчеркнул, что беспилотники способны заменить множество других видов вооружений, «даже самолеты».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российские инженеры за последние годы добились значительного прогресса в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам главы государства, в отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире и превосходят зарубежные аналоги. Лидер РФ подчеркнул, что иностранцы часто копируют их сегодня.

Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году.