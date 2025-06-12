Один из вернувшихся из плена российских военных расплакался, позвонив родным

Военный РФ, вернувшийся из украинского плена, заплакал во время звонка родным

Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, не смог сдержать эмоций и расплакался, услышав голос родного человека по телефону. Кадры с его реакцией были опубликованы телеканалом «Звезда».

Сообщается, что другие освобожденные военнослужащие также стремятся как можно скорее связаться со своими семьями.

До этого было опубликовано видео, на котором запечатлено возвращение российских военнослужащих из украинского плена. На кадрах несколько десятков бойцов, скандирующих «Россия», стоят у автобусов.

Обмен пленными, ставший третьим в рамках стамбульских договоренностей, состоялся 12 июня. Минобороны РФ не уточнило точное число освобожденных военнослужащих, однако сообщило, что они находятся в Белоруссии, где получают медицинскую и психологическую помощь перед отправкой в Россию для дальнейшей реабилитации в военных госпиталях.

Ранее освобожденный из плена российский военный выразил уверенность в победе РФ.